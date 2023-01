شركة البريقة تعلن تشغيل وحدة “النيتروجين” داخل بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز تشغيل وحدة إنتاج غاز النيتروجين داخل مدينة بنغازي.

وذكرت الشركة أن عملية التجميع والإعداد استمرت لثلاثين يوما لكي تصل إلى مستوى الإنجاز والتشغيل المطلوبين.

وأوضحت الشركة أن عملية التشغيل استهدفت تطهير خزانات الغاز بقطر 20 متراً وخطوط نقل الغاز المسال لمسافات طويلة جميع وأن نسبة نقاوة المنتج تزيد عن 99%.

وتابعت الشركة أن عملية التشغيل جرت بكفاءة عالية وأفرزت منتج بمواصفات جودة عالمية، مما سيسهم في توفير نفقات ومصروفات مالية كانت تصرف لشراءه.

المصدر: شركة البريقة

