خاص.. “أبو عبد الله” يفصح لصدى عن أسباب ضعف الصادارت الليبية

‏أوضح عضو مجلس إدارة غرفة طرابلس للتجارة والصناعة “نعيم أبو عبد الله” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السبب الرئيسي وراء ضعف الصادرات الليبية هو عدم التعريف بالمنتج الليبي والصناعات الليبية بشكل عام بسبب نقص المؤتمرات والمعارض والملتقيات رغم أنه جودة المنتجات الليبي في العديد من المصانع والتي تعتبر ممتازة ولكن عدم مشاركتها في العديد من المعارض الكبرى وعدم تسهيلات الدولة لتصدير المنتجات الليبية جعل ضعف في نسبة الصادرات من ليبيا .

وأضاف “أبو عبدالله” بأن هناك العديد من الدول تساعد التجار على تصدير المنتجات المحلية كما تقوم بعض الدول بإعفاءات من الضرائب، ويحدث في تركيا لتسهيل عملية التصدير .

وأثنى “أبو عبدالله” على غرفة تجارة مصراتة من ناحية العمل الذين يقومون به لتسهيل إجراءات التصدير ودعم التصدير وأن هناك محاولات من غرفة طرابلس لدعم التصدي وتسهيل الإجراءات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات .

وأضاف “أبو عبد الله” أن هناك العديد من العراقيل سواء كانت للتصدير والاستيراد مما يسبب في ذهاب العديد من التجار إلى المكاتب الخاصة لتسهيل الإجراءات عن طريق العلاقات ودفع رشاوي في بعض الأحيان .

وأوضح أيضا أن هناك العديد من العراقيل في ميناء مصراتة و ميناء طرابلس بالأخص ، مضيفاً بأن من طرابلس لا زال يعمل بعض القوانين القديمة وبالأخص قوانين الضرائب التي لا يتم بها العمل في ميناء مصراتة هذا ما سبب اتجاه أغلب التجار إليه .

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