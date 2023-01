النفط يستقر في ظل مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي

استقرت أسعار النفط الخام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد ‏العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأميركية وهو ما قابلته آمال في ‏تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.‏

وارتفع خام برنت 12 سنتا أو ‏‎0.1%‎‏ إلى 88.31 دولار للبرميل بحلول الساعة ‏‏1450 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات ‏أو ‏‎0.1%‎‏ إلى 81.70 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في مذكرة: “الاقتصاد الأمريكي ما زال قد ‏يشهد تنقل رأس المال من قطاع لآخر وبعض المتعاملين في قطاع الطاقة لا يزالون ‏متشككين بشأن تعافي الطلب على الخام من الصين خلال هذا الربع”.‏

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات أعمال الشركات التي قد تشير ‏إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.‏

وعلى جانب المخزونات، أظهر استطلاع أولي أجرته وكالة “رويترز” أن من المتوقع أن ‏تكون مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية قد ارتفعت الأسوع الماضي مع ‏تراجع مخزونات نواتج التقطير.‏

ومن المقرر صدور بيانات معهد البترول الأميركي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش ‏اليوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الساعة 1530 بتوقيت جرينتش غدا ‏الأربعاء.‏

