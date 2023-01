حكومة “باشاغا” تعبر عن رفضها زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى طرابلس وتوقيع اتفاق نفطي مع حكومة “الدبيبة”

عبرت الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” في بيان لها اليوم الثلاثاء عن رفضها للزيارة التي من المقرر أن تقوم بها رئيسة وزراء إيطاليا “جورجيا ميلوني” إلى العاصمة طرابلس لحضور توقيع اتفاق نفطي مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة”.

وقالت الحكومة الليبية في بيانها بأنها تلقت باستغراب خبر عزم رئيسة الحكومة الإيطالية زيارة “الحكومة منتهية الولاية” الأيام القادمة، وحضور توقيع الاتفاق النفطي الجديد وعقد صفقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية يقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني.

وأكدت الحكومة الليبية رفضها ما أسمته محاولة إحياء “الحكومة الميتة” بإقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات، مستهجنة ما اعتبرته سلوكا انتهازيا من الحكومة الإيطالية والذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة بين البلدين، وفق نص البيان.

وشدد البيان على عدم أهلية “الحكومة منتهية الولاية” لتوقيع أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وأنها غير مخولة أصلاً بذلك طبقا للاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة حتى في الفترة التي كانت تتمتع فيها بالشرعية، مؤكدة بأنها ستلجأ للقضاء، داعية جميع الدول لاحترام الإرادة الليبية المتمثلة في المؤسسات المنتخبة التي أنتجت الحكومة الليبية.

