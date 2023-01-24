اقتصاد

تواصل فعاليات الدورة الأولى لمعرض وكلاء الصناعات الإيطالية في طرابلس

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

انطلقت بالأمس على أرض معرض طرابلس الدولي فعاليات الدورة الأولى لمعرض وكلاء الصناعات الإيطالية، الذي تنظمه شركة «النخلة المضيئة» بالشراكة مع الغرفة التجارية الليبية الإيطالية، بمشاركة أكثر من 35 شركة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير الحالي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال مشاركته في الفعاليات، أهمية المعرض مشيراً إلى دعم الوزارة والهيئة العامة للمعارض لتنظيم هذه الفعاليات وتعزيز دورها في نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع الدول الصناعية ومساهمتها في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، حسب الغرفة التجارية الليبية الإيطالية.

ويشهد المعرض في نسخته الأولى مشاركة أكثر من 35 شركة من وكلاء الشركات الإيطالية الرائدة في مجالات المقاولات والاستثمار العقاري، وتنفيذ الملاعب والصالات الرياضية، وتجهيز المعامل والمختبرات الطبية وكبرى المصانع الإيطالية المتخصصة في صناعة مواد البناء والصحية، والمنتجات الغذائية، والأجهزة والمعدات الطبية، والآلات والمستلزمات الزراعية، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والأثاث المنزلي والمكتبي.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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