مسؤول بمصرف الجمهورية يوضح لـ “تبادل” سبب توقف خدمات البطاقات الالكترونية وموعد عودة عمل البطاقة عبر خدمة نقاط البيع

قال مسؤول بمصرف الجمهورية لقناة “تبادل” اليوم الثلاثاء بأن سبب توقف خدمة البطاقات الالكترونية المصرفية التابعة لمصرف الجمهورية هو قيام إدارة البطاقات بالمصرف بتحديث برنامج البطاقات.

وأضاف المسؤول بأن مهندسي المصرف أنهوا عملية التحديث فيما يخص خدمة الصراف الآلي “ATM” وعادت للعمل منذ يوم السبت الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تحديث خدمة نقاط البيع غدا أو بعد غدٍ الخميس على أقصى تقدير.

وكانت خدمة البطاقات المصرفية بمصرف الجمهورية سواء عبر الصراف الآلي أو عبر نقاط البيع قد توقفت الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن المصرف يوم السبت عن عودة خدمتيْ الهاتف النقال وآلات السحب الذاتي إلى العمل.

