برنامج للتعاون العلمي بين جامعتي طرابلس والجزائر حتى 2025

ليبيا الاقتصادية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على برنامج تنفيذي يستمر حتى العام 2025 مع الجانب الجزائري بهدف تكثيف التعاون بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب إن البرنامج يعزز التعاون الثنائي القائم بين البلدين، معربا عن تفاؤله إزاء النتائج الإيجابية المتوقع تسجيلها خاصة في ظل التقدم الملحوظ للقطاع بالجزائر.

وبدوره قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري كمال بداري، قال إن البرنامج يشمل تجسيد الشراكة في مجالات البحث العلمي، ومنها النشر العلمي وتوزيع نتائج الدراسات العلمية.