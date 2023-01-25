بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

ليبيا الاقتصادية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات بلغت 36 مليار دينار سنويا، كاشفا عن تكبد خزينة الدولة 1.5 مليار دولار ديونا متعلقة بشراء الديزل والبنزين.

وأضاف بن قدارة في في لقاء تلفزيوني عبر شاشة المسار الفضائية، أن المؤسسة تدعم للشركة العامة للكهرباء بالغاز بما قيمته 24 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار حال تصديره، موضحا أنها فرصة ضائعة على ليبيا جراء تخفيض صادراتها النفطية إلى شركة «إيني» الإيطالية، نافياً «مقايضة» النفط بالمحروقات، مشيراً إلى أن المؤسسة تستخدم جزءا من إيراداتها لشراء المحروقات، حيث أكد أن خزينة الدولة مدينة بـ1.5 مليار دولار مشتريات ديزل وبنزين.

وأشار إلى أن معدل إنتاج ليبيا من الغاز بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2022، من بينها 850 مليون إلى 900 مليون قدم مكعب يوميا تخصص لشركة الكهرباء، في حين تخصص 250 مليون قدم مكعب لأغراض التصدير، والبقية يذهب جزء منها لصناعة الحديد والصلب والأسمنت، والجزء الآخر غاز مصاحب.

وقال إن الاستثمار في قطاع النفط الليبي متوقف منذ العام 2008، منبها إلى قدرة ليبيا على إنتاج مليوني برميل من الخام يوميا حال استقرت الأوضاع وتوافرت الميزانيات، إذ تحدث عن صعوبات تواجه ليبيا في سبيل التنقيب واستكشاف الخام، منبها إلى مناخ عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد والحاجة إلى توفير الاستثمارات.

وعلى صعيد التوظيف في المؤسسة وشركاتها كشف بن قداره عن تسجيل 18 ألف مواطن في منظومة التوظيف الخاصة بالمؤسسة، مشيرا إلى أنه سيوظف من تنطبق عليهم الشروط، إذ توزعت نسبة المسجلين في المنظومة بين طرابلس (23%)، وبنغازي (18%)، والهلال النفطي (11%)، والجنوب (10%)، والزاوية (6%)، وطبرق (4%)، حسب بن قدارة، الذي مضى قائلا: «كل من تخرج من التخصصات النفطية أو علوم الأرض أو معهد عالٍ للدولة في تخصصات نفطية سيجرى تعيينه بغض النظر عن العدد»، إذ ستعد المؤسسة برنامج تأهيل ورفع كفاءة المعينين الجدد لمدة عام، مشيرا إلى «كوتة» خاصة بشباب المناطق النفطية.