أكثر من 30 مشروعاً تنموياً في بني وليد خلال 4 سنوات

ليبيا الاقتصادية

يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ 32 مشروعًا تنمويًا في بني وليد بالتعاون مع مجلسها البلدي في إطار خطته التنموية للسنوات الأربع المقبلة والتي تستهدف تلبية احتياجات وأولويات المجتمع.

وأوضح البرنامج أن 32 مشروعًا ستنفذ في بني وليد على مدى السنوات الأربع المقبلة لتلبية احتياجات وأولويات المجتمع، منوهًا بأنه علاوة على ذلك، سيتم تنفيذ 191 مشروعًا وفقًا للخطط التنموية متوسطة الأجل وستخلق فرصًا للاستثمار وللعمل، وستحسن نوعية الحياة وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية للسكان.

وأضاف أن هذه الخطط التنموية «ستشكل الأساس لاستراتيجية بناء السلام المحلية الجديدة» إلى جانب الاستثمارات الحكومية المقبلة في بلدية بني وليد والتي جرى صياغتها من خلال مشاورات مكثفة وشاملة مع السلطات المحلية والمجتمع المدني وأعضائه.

وتستهدف الخطة التنموية استئناف العمل في عدد من المشاريع المتوقفة، أو التي تعرضت للأضرار بسبب الحروب، منها مجمع الصناعات الصوفية بني وليد، ومجمع 51 الصناعي، وفندق بني وليد، وإنشاء مكبات القمامة، وإنشاء شبكات طرق ومياه وغيرها من المشاريع التنموية.