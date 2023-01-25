اقتصاد

البريقة للنفط تنجح في تشغيل وحدة إنتاج النيتروجين في بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تشغيل وحدة إنتاج غاز النيتروجين بنجاح في بنغازي، وذلك بحضور مدير عام عمليات المناطق الوسطى والشرقية، ومدير إدارة عمليات منطقة بنغازي، ومنسق التسهيلات البحرية وعدد من المهندسين والفنيين ومستخدمي الشركة.

وأوضحت الشركة أن تشغيل الوحدة تم بإشراف فريق عمل من قسم صيانة معدات الإطفاء بمستودع رأس المنقار؛ حيث تمت عمليات التجميع والإعداد لثلاثين يومًا لبلوغ مستوى الإنجاز والتشغيل، مستهدفًا بذلك عمليات تطهير خزانات الغاز بقطر 20 مترًا، وخطوط نقل الغاز المسال لمسافات طويلة، وجميع عمليات العزل الأخرى بنسبة نقاوة منتج تزيد على 99%، وبكفاءة عالية ومواصفات جودة عالمية.

وقالت إن المنتج يسهم في توفير نفقات ومصروفات مالية تبذل لعمليات شرائه، معتبرة هذه الخطوة إنجازًا يعلن عن البدايات الجديدة وبشكل أفضل، ويرفع مستوى كفاءة العمل ويسهم بتقليل التكاليف.

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