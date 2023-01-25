إعادة افتتاح سفارة اليابان في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الحالي

ليبيا الاقتصادية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع نائب وزير خارجية اليابان المدير العام لأفريقيا والشرق الأوسط، كانسوكي ناغوكا، سبل إعادة افتتاح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الحالي.

كما ناقش الطرفان التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال الزيارة الأولى لمسؤول ياباني لليبيا منذ العام 2011، حيث نقل المسؤول الياباني رسالة خطية من رئيس وزراء بلاده إلى الدبيبة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان منفصل، أن الاجتماع الذي عُقِد في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بحث الخطوات التمهيدية لافتتاح السفارة اليابانية في أقرب وقت، والعمل على تشجيع الشركات اليابانية والتعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات النفط والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تقديم دعم اليابان لحكومة الوحدة الوطنية في الوصول إلى الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

حضر الاجتماع من الجانب الليبي مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية، نوري الكاسح، والقائم بالأعمال في اليابان أحمد النعاس، ومن الجانب الياباني المساعد الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا شونسوكي أكاماسا، والقائم بالأعمال بالوكالة ماساكي أماديرا.