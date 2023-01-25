صحيفة ايطالية: إمدادات الغاز من ليبيا من الممكن أن ترتفع إلى 9 مليارات متر مكعب إضافية في حال استقرار الوضع في البلاد

قالت صحيفة “إل ماسيجيرو”، الايطالية، إن إمدادات الغاز من ليبيا من الممكن أن ترتفع ما بين 2 إلى 9 مليارات متر مكعب إضافية في حال استقرار الوضع في البلاد.

وقال رئيس شركة الطاقة الرئيسية في إيطاليا “إيني”، “كلاوديو ديسكالز، إن إيطاليا ستكون قادرة على التخلي تماما عن الغاز الروسي في شتاء 2024-2025 بفضل تنويع الإمدادات، بما في ذلك تعاون أكبر مع الجزائر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” أنهم يقوموا بتحديث الاتفاقيات الخاصة بكميات الإمدادات سنويا، لا فتًا إلى أنه قبل عامين فقط زودت الجزائر إيطاليا بنحو 21 مليار متر مكعب (من الغاز)، والآن تزودها بـ25 مليارا، وسنصل إلى 28 مليارا في السنوات المقبلة”.

وفي سياق مُتصل ذكرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن “إيني” وشركة الغاز المحلية “سوناطراك” ستوقعان اتفاقية جديدة بشأن تمديد إضافي للإمدادات إلى الدولة الأوروبية، ويمكن أن يصل حجم الإمداد إلى 35 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

واشارت الصحيفة إلى أن إمدادات الغاز الروسي إلى إيطاليا بلغت 40% من إجمالي واردات إيطاليا.