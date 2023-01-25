أجواء مستقرة نسبيا في الشمال الغربي

ليبيا الاقتصادية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة منخفضة نسبيا على الشمال الغربي ويكون الانخفاض ملحوظا غدا، مع رياح نشطة اليوم على مناطق الشمال الشرقي، كما سيشمل انخفاض درجات الحرارة معظم مناطق البلاد يوم الجمعة المقبل.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر غدا على بعض المناطق يتخللها سقوط زخات خفيفة من المطر، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية فغربية نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 11 و17 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الجمعة على معظم المناطق.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون غدا متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة وتسجل انخفاضا من الغد.

حالة الطقس في السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق لتتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا ثم تنخفض يوم الجمعة.