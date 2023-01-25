بفضل أداء أنشطتها السحابية.. أرباح “مايكروسوفت” تفوق التوقعات

أعلنت مايكروسوفت كورب أرباحا فصلية أفضل من المتوقع أمس الثلاثاء، إذ ساعد الأداء القوي لأنشطة الخدمات السحابية في تعويض تراجعها في سوق الحواسب الشخصية، مما دفع أسهم الشركة للارتفاع أربعة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

ومن المرجح أن تهدئ نتائج مايكروسوفت القوية المخاوف من انهيار قطاع التكنولوجيا الذي سرح آلاف الموظفين هذا العام تحسبا لركود اقتصادي.

وقالت مايكروسوفت إن إيراداتها من خدمة أزور السحابية ارتفعت 31 بالمئة في الربع الثاني تمشيا مع تقديرات منصة (فيزيبل ألفا)، بينما سجل قطاع الخدمات السحابية الذكية عموما إيرادات قدرها 21.5 مليار دولار مقابل توقعات جمعتها رفينيتيف من وول ستريت بأن تبلغ الإيرادات 21.4 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات مايكروسوفت اثنين بالمئة إلى 52.7 مليار دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر، مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين البالغ 52.94 مليار دولار وفقا لنظام تقديرات مؤسسات الوساطة التابع لرفينيتيف.

وعلى أساس معدل بلغت أرباح مايكروسوفت 2.32 دولار للسهم مقارنة مع توقعات بأن تبلغ 2.29 دولار.