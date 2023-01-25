تطلعات لإعادة تشغيل المجمع الصناعي برأس لانوف قريبا

ليبيا الاقتصادية

أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، عن تطلعه لإعادة تشغيل المجمع الصناعي برأس لانوف قريبا، وذلك بعد تشغيل مصنع الإيثيلين، مؤكدا تواصل دعم المؤسسة لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط الغاز.

وأكد بن قدارة، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أن المؤسسة ستقوم بتسخير الإمكانات كافة لإعادة تشغيل المجمع الصناعي بكامل طاقته، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات الطلب المحلي على مختلف الصناعات الثانوية، وخلق المزيد من الفرص للشركات في المنطقة، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة لشرائح مختلفة من القطاع الخاص النامي.