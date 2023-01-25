تراجع الدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 25 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 25 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7587 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1905 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8694 دينار، والدولار الكندي 3.5651 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2531 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2674 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2956 دينار، والدينار التونسي 1.5484 دينار، والدرهم المغربي 0.4703 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: