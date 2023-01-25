اقتصاد

الحويج يبحث التعاون مع أكاديمية الدراسات العليا جنزور

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج سبل التعاون بين الوزارة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا جنزور وذلك لوضع تصور لتنمية وتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني يعتمد على الموارد المحلية.

واطلع الحويج خلال زيارته الأكاديمية على أساليب التقنيات الحديثة بالأكاديمية، خصوصا التي تساعد على تخرج كوادر تتمتع بالمهارات اللازمة والمؤهلة في المجال الاقتصادي، ما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، كما حث على أهمية إقامة ندوات وورش عمل تخص اقتصاد المعرفة، وكذلك الاستثمار في المواد الغذائية والزراعية، مثل زراعة القمح والزيتون والفواكه.

وعلى هامش الزيارة، وقعت الهيئة العامة للمعارض مذكرة تفاهم مع الأكاديمية في مجال التدريب والاستشارات التعليمية والفنية والاقتصادية والتجارية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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