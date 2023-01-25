الرقابة الإدارية تلزم الصحة بإعادة النظر في قرار نقل العاملين بالمراكز الصحية للمستشفيات

عقد رئيس الهيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي أمس الثلاثاء 24 يناير 2023، اجتماعا مع النائب الأول لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلّف، رمضان أبو جناح،لمناقشة الآثار المترتبة على تنفيذ قرار نقل العناصر الطبيبة والطبية المساعدة من المراكز الصحية للعمل بالمستشفيات العامة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيحدث فراغا وظيفيا ببعض المراكز الصحية بالمناطق، وتعذّر تقديم الخدمات الصحية بها؛ نتيجة عشوائية النقل.

والزمت الهيئة وزارة الصحة بضرورة إعادة النّظر في قراراتها بما يضمن حسن توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة ونقلها للعمل بالمستشفيات العامة وفق احتياجاتها، وبما لا يتعارض وسير المراكز الصحية بالمناطق، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين .