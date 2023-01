أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” اليوم الاربعاء عن انطلاق برنامج العمل المشترك مع منظمة الهجرة الدولية، لتعزيز قدرات موظفي لجان المجلس ذات الصلة بملف حوكمة الهجرة لهذا العام ، و سيشمل سلسلة من ورش التدريب الواقعي و الافتراضي، وبرامج العمل التي تهدف إلى إدارة الموضوعات المتعلقة بالهجرة بجانبها القانوني وغير القانوني بشكل أكثر فعالية يلبي المصالح الوطنية.

وأوضح ” العقوري ” بأن البرنامج سيحرص على إعداد مدربين وكوادر محلية استجابة للاحتياجات الوطنية المتعلقة برفع القدرات ووضع البرامج التدريبية المناسبة ، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى شمل اللجان البرلمانية والجهات التنفيذية ذات العلاقة، كذلك العمل على توحيد السياسات الوطنية تجاه ملف الهجرة ووضع أرضية واحدة للعمل وكذلك دراسة أوضاع النزوح والهجرات الداخلية.

وأكد “العقوري” على أن ملف الهجرة يجب أن يحظى بأولوية قصوى، حيث أن ليبيا تمر بأزمة غير مسبوقة لتدفقات الهجرة غير القانونية إلى أراضيها، الأمر الذي يتطلب تعزيز استجابة فعالة للأجهزة والهيئات الوطنية للتخفيف من تداعيات الأزمة على المهاجرين والمجتمع الليبي.

The post “العقوري” يعلن عن انطلاق برنامج عمل مشترك مع منظمة الهجرة الدولية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا