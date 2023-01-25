بن قدارة يبحث ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المحروقات

الوطن| رصد

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اليوم الأربعاء، الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات وتطوير آليات توفيره بطريقة شفافة ومقيدة.

جاء ذلك في اجتماع موسَّع عقده بن قدارة بديوان الحكومة، مع مدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة، عبدالباسط جبوع، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي، رضا قرقاب، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، مصطفى المانع، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة ضمان توفير البنزين والغاز بطريقة عملية، مع وضع ضوابط وقيود محاسبية للإجراءات المتخذة لتوفير الكميات المطلوبة.

وقال بن قدارة، الإثنين، إن فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات بلغت 36 مليار دينار سنويًا، كاشفًا تكبُّد خزينة الدولة 1.5 مليار دولار ديونًا متعلقة بشراء الديزل والبنزين.

وأضاف بن قدارة، أن مؤسسة النفط تدعم للشركة العامة للكهرباء بالغاز بما قيمته 24 مليار دينار سنويًا، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار حال تصديره، موضحًا أنها فرصة ضائعة على ليبيا جراء تخفيض صادراتها النفطية إلى شركة إيني الإيطالية.

ونفى رئيس مؤسسة النفط مقايضة النفط بالمحروقات، موضحًا أنه بتكليف من الدولة تستخدم المؤسسة جزءًا من إيراداتها لشراء المحروقات، كاشفًا أن خزينة الدولة مدينة بـ1.5 مليار دولار مشتريات ديزل وبنزين.