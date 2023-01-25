ارتفاع أسعار النفط في العالم إلى 86.440 دولار للبرميل واستقرار إنتاج الخام الليبي

ارتفعت اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 أسعار النفط في العالم، بسب زيادة الطلب على الطاقة في الصين،أكبر مستورد للنفط في العالم، وتخفيف القيود الصارمة المرتبطة بفيروس كورونا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 % إلى 86.44 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 % إلى 80.73 دولار للبرميل.

ومن المفترض أن يظل المعروض النفطي ثابتا على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن تحافظ منظمة أوبك على حصص الدول في الإنتاج.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط فإن إنتاج النفط الخام مستقر هذه الفترة، و يترواح بين مليون و 200 ألف برميل، إلى مليون و206 ألف برميل يومياً، فيما يبلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل .