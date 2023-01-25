اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”بديوان مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع مدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة “عبد الباسط جبوع” ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي “رضا قرقاب”، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي “مصطفى المانع” وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ونوقش خلال الاجتماع الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات وتطوير آليات توفيره بطريقة شفافة ومقيدة، والأخذ في الاعتبار التحديات والجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط.

واختتم الاجتماع إلى ضرورة ضمان توفير البنزين والغاز بطريقة عملية، مع وضع ضوابط وقيود محاسبية للإجراءات المتخذة لتوفير الكميات المطلوبة.

The post “بن قدارة” يناقش ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات مع عدد من مديري ادارات الجهات السيادية بالدولة appeared first on قناة تبادل.

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