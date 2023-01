الدولار يرتفع وسط ترقب قرار الفدرالي الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تداولات هادئة مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر الأسبوع المقبل، بينما هبط اليورو من قرب أعلى مستوى في 9 أشهر.

وتراجع اليورو 0.12% مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، وهو ما يقل قليلاً عن مستوى 1.093 دولار الذي وصل إليه يوم الجمعة، والذي كان أعلى مستوى منذ أوائل مايو أيار.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل الين مسجلاً 130.28 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في 8 أشهر عند 127.22 ين للدولار في 16 يناير، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية وما نتج عنه من تباطؤ في تضخم الاقتصادات المتقدمة إلى تكهنات بأن يوقف الاحتياطي الفدرالي وبنوك مركزية أخرى قريباً رفع أسعار الفائدة.

ونتيجة هذه التوقعات، هبط مؤشر الدولار، الذي كان قد ارتفع على خلفية رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة العام الماضي، أكثر من 11 من أعلى مستوى في 20 عاماً الذي سجله في سبتمبر أيلول عند 114.78.

وارتفع المؤشر 0.11% إلى 102.02 اليوم الأربعاء، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.23% إلى 1.231 دولار.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الأربعاء المقبل، مقابل زيادة بلغت 50 نقطة أساس في ديسمبر.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر اليوم الأربعاء مدعوماً ببيانات التضخم التي فاقت التوقعات، إذ عززت توقعات رفع المركزي الأسترالي أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.81% إلى 0.71 دولار أميركي.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.32%إلى 0.649 دولار أميركي، بعد أن جاء التضخم السنوي لنيوزيلندا البالغ 7.2% في الربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي عند 7.5%.

