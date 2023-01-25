أكثر من 2 مليار دولار إجمالي الصادرات التركية إلى ليبيا خلال 2022

ليبيا الاقتصادية

كشف مجلس المصدرين الأتراك عن وصول الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مليارين و408 مليون دولار خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن أبرز هذه الصادرت تمثل في الحبوب والمنسوجات والأثاث.

وأظهرت بيانات المجلس أن ليبيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الصادرات إلى دول شمال أفريقيا والتي نمت بنسبة 5.1% في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت 13 مليارا و148 مليون دولار، إذ برزت قطاعات الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية في الصادرات التركية إلى شمال أفريقيا خلال العام الماضي.

وبلغت صادرات تركيا إلى المغرب مليارين و968 مليون دولار، وإلى الجزائر مليارا و914 مليون دولار، وإلى تونس مليارا و505 ملايين دولار، وإلى ليبيا مليارين و408 ملايين دولار، وإلى مصر 3 مليارات و928 مليون دولار. وعموما زاد إجمالي صادرات تركيا بواقع 12.9% في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغ 254 مليارا و210 ملايين دولار.