الاقتصاد تبحث مع أكاديمية الدراسات تخريج كوادر مؤهلة في المجال الاقتصادي

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الثلاثاء 24 يناير 2023بزيارة الأكاديمية العليا للدراسات العليا، للاطلاع على أساليب التقنيات الحديثة، والتي تساعد على تخرج كوادر تتمتع بالمهارات اللازمة والمؤهلة في المجال الاقتصادي، مما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، والاستثمار في المواد الغذائية والزراعية مثل زراعة القمح والزيتون والفواكه .

وعلى هامش الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعارض والأكاديمية الليبية للدراسات العليا في مجال التدريب والاستشارات التعليمية والفنية والاقتصادية والتجارية .