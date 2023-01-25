“الدبيبة” يُتابع أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها

عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديري الإدارات العامة بالشركة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وذلك لمتابعة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها.

وقدّم مديرو إدارات الإنتاج والاستهلاك والنقل والتحكم بالشركة، الإجراءات الفنية التي تم اتخاذها لضمان استقرار الشبكة، والخطة المُعدَّة لمواجهة الذروة الصيفية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة بأنّ نتائج الخطة قد ظهرت خلال الذروة الشتوية الحالية التي تمرّ دون انقطاع أو طرح أحمال بعد أن واجه المواطن انقطاعات تصل لساعات خلال السنوات الماضية.

وشدد الدبيبة على ضرورة اتخاذ جملة من الخطوات، وأهمها: تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبوقة الدفع بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج يقابلها زيادة في الاستهلاك، والاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة، وتقديم تصور لدعم العناصر الفنية العاملة فعليًا بالمواقع من خلال ميزات مالية تقديرا لجهودهم، وضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة، موجِّها بضرورة عقد اجتماع شهري لمتابعة الخطة التي اعتمدها في منتصف العام الماضي.

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