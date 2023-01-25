وفد من منظمة الصحة العالمية يزور مستشفى أبوسليم

ليبيا الاقتصادية

زار وفد من فريق خبراء منظمة الصحة العالمية مستشفى الحوادث أبوسليم للاطّلاع على واقع خدمات الطوارئ والإسعاف المقدمة في عدد من الأقسام الطبية.

واجتمع الوفد مع مدير عام المستشفى ومعاونه ورؤساء عدد من الأقسام الطبية للاطلاع على الاحتياجات والأولويات، بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد من المرضى ومرافقيهم للوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدمة، حيث أكد المجتمعون استمرار دعم المنظمة لجهود وزارة الصحة، لتعزيز قدرات الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة في أقسام الطوارئ في المستشفيات لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ الإسعافية.