اقتصاد

الحكومة تشدد على استكمال مشاريع الكهرباء المتوقفة وتركيب عدادات مسبقة الدفع

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء 25 يناير 2023، خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها، لضمان استقرار الشبكة، والخطة المُعدَّة لمواجهة الذروة الصيفية.

وشدد الدبيبة على ضرورة تقليل الاستهلاك بتركيب العدادات مسبقة الدفع والاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة، ودعم العناصر الفنية العاملة فعليا، بالإضافة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة.

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