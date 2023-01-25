اجتماع هام بخصوص وضع ضوابط وقيود محاسبية لملف المحروقات .. تابع تفاصيله

عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً بديوان مجلس الوزراء الوحدة الوطنية ضم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وناقش لملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات وتطوير آليات توفيره بطريقة شفافة ومقيدة، والأخذ في الاعتبار التحديات والجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة ضمان توفير البنزين والغاز بطريقة عملية، مع وضع ضوابط وقيود محاسبية للإجراءات المتخذة لتوفير الكميات المطلوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية