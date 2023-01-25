اقتصاد

برنامج المشروعات الصغرى و الأمم المتحدة يبحثان تحسين المشاريع الزراعية في الكفرة

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

 يقوم خبراء من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وفريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بزيارة لعدة مزارع في منطقة الكفرة، لتقييم إمكانية تحسين الزراعة والأعمال التجارية الزراعية.

وبحسب عدد من خبراء الأمم المتحدة، فإن موقع الكفرة في الجنوب الشرقي لليبيا على الحدود مع مصر والسودان وتشاد ، يعد مناسبًا بشكل تام لزراعة الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية، وخاصة المانجا والتمور، بسبب الاهتمام المتزايد بهذه الثمار من أجل الاستهلاك المحلي، وإمكانية التصدير للخارج

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