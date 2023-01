تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماع موسع اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” ومديري الإدارات العامة بالشركة، أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها.

وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن امتنانه لدعم الحكومة لخطة الشركة التي اعتمدها، وتقديم الدعم الإداري والمالي لإنجاحها، موضحا أنّ نتائج الخطة قد ظهرت خلال الذروة الشتوية الحالية التي تمرّ دون انقطاع أو طرح أحمال بعد أن واجه المواطن انقطاعات تصل لساعات خلال السنوات الماضية.

من جانبه أثنى “الدبيبة” على جهود الفنيين والمهندسين العاملين في كل مناطق ليبيا لاستقرار الشبكة رغم الظروف الاستثنائية، مشددا على ضرورة اتخاذ جملة من الخطوات أهمها تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبقة الدفع، والاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع واستكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة.

The post “الدبيبة” يتابع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أوضاع الشبكة الكهربائية والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا