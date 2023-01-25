الدبيبة يقرر جملة من الإجراءات لدعم الشبكة الكهربائية والمحافظة على استقرارها

ليبيا الاقتصادية

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديري الإدارات العامة بالشركة، وذلك لمتابعة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها.

وقرر الدبيبة خلال الاجتماع جملة من الإجراءات تتمثل في تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبوقة الدفع بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج يقابلها زيادة في الاستهلاك، والاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة، فضلاً عن تقديم تصور لدعم العناصر الفنية العاملة فعليًا بالمواقع من خلال ميزات مالية تقديرا لجهودهم، وضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي أنّ نتائج الخطة قد ظهرت خلال الذروة الشتوية الحالية التي تمرّ دون انقطاع أو طرح أحمال بعد أن واجه المواطن انقطاعات تصل لساعات خلال السنوات الماضية، كما قدّم مديرو إدارات الإنتاج والاستهلاك والنقل والتحكم بالشركة، الإجراءات الفنية التي اتخذوها لضمان استقرار الشبكة، والخطة المُعدَّة لمواجهة الذروة الصيفية.