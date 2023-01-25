بحث ملف المحروقات وآليات توفيره بطريقة شفافة ومقيدة

ليبيا الاقتصادية

عُقد اجتماع موسع ضم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي ومستشار محافظ الصرف المركزي.

وخُصص الاجتماع لمناقشة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات وتطوير آليات توفيره بطريقة شفافة ومقيدة، والأخذ في الاعتبار التحديات والجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة ضمان توفير البنزين والغاز بطريقة عملية، مع وضع ضوابط وقيود محاسبية للإجراءات المتخذة لتوفير الكميات المطلوبة