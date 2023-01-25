(الدبيبة) يُشدد على تنفيذ مشروع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك

طرابلس 25 يناير 2023 (وال) – شدد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تنفيذ مشروع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك في الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسَّع عقده الدبيبة اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومديري الإدارات العامة بالشركة، لمتابعة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء والمشاريع والبرامج المعتمدة لتطويرها.

وقال الدبيبة إنه يتعين اتخاذ جملة من الخطوات، أهمها: تقليل الاستهلاك بتنفيذ مشروع العدادات مسبقة الدفع، بالنظر إلى أن زيادة الإنتاج يقابلها زيادة في الاستهلاك، وكذلك الاهتمام بمشروعات النقل والتوزيع المتوقفة منذ سنوات طويلة.

كما طلب رئيس حكومة الوحدة من إدارة الشركة، تقديم تصور لدعم العناصر الفنية العاملة فعليًا بمواقع الشركة من خلال ميزات مالية تمنح لهم تقديرا لجهودهم.

وأكد الدبيبة على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بربط المحطات الجديدة على الشبكة، موجِّها بضرورة عقد اجتماع شهري لمتابعة الخطة التي اعتمدها في منتصف العام الماضي.

من جانبهم، استعرض مديري إدارات الإنتاج والاستهلاك والنقل والتحكم بالشركة، الإجراءات الفنية التي اتخذوها لضمان استقرار الشبكة، والخطة المُعدَّة لمواجهة الذروة الصيفية.

وأوضحوا أنّ نتائج الخطة قد ظهرت خلال الذروة الشتوية الحالية التي تمرّ دون انقطاع أو طرح أحمال بعد أن واجه المواطن انقطاعات تصل لساعات خلال السنوات الماضية.

وتوجّه رئيس مجلس إدارة الشركة، بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه ومتابعته لخطة الشركة التي اعتمدها، وتقديمه الدعم الإداري والمالي لإنجاحها.

بدوره؛ تقدم الدبيبة بالتحية والتقدير لكل الفنيين والمهندسين العاملين في كل مناطق ليبيا على جهودهم لاستقرار الشبكة على الرغم من الظروف الاستثنائية. (وال)

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