اتفاق بين مؤسسة النفط والمحاسبة والمركزي ورئاسة الوزراء على انتهاج الشفافية في توفير المحروقات

طرابلس 25 يناير 2023 (وال) – عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، بطرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا خُصص لمناقشة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن ملف المحروقات وتطوير آليات توفيره بطريقة شفافة ومقيدة.

وضم الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ومدير إدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبد الباسط جبوع، ومدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على ضمان توفير الوقود والغاز بطريقة عملية، مع وضع ضوابط وقيود محاسبية للإجراءات المتخذة لتوفير الكميات المطلوبة، والأخذ في الاعتبار التحديات والجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية للنفط بهذا الخصوص. (وال)

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