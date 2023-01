وزير النفط يؤكد خلال اجتماعه بوزير الخارجية الياباني تطوير العلاقات مع الشركات اليابانية لتطوير المواقع النفطية وإنشاء مصافي تكرار

اجتمع وزير النفط والغاز “محمد عون” اليوم الأربعاء بنائب وزير خارجية اليابان و المدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط “كانسوكي ناغوكا” والوفد المرافق له في ديوان وزارة النفط والغاز.

حيث أكد وزير النفط أن الوزارة ترغب في تطوير العلاقة مع الشركات اليابانية للاستثمار في تطوير المواقع المستكشفة وإنشاء مصافي التكرير، وإنتاج النفط الصخري الذي تعتبر ليبيا خامس دولة في العالم لديها احتياطات منه، والمشاركة في استكشاف المناطق الشاسعه في البر والبحر ، والاستثمار في استغلال الطاقات البديله لمعدات التشغيل بالمواقع النفطية ، والاستثمار في توطين بعض الصناعات لانتاج المعدات وقطع الغيار المستخدمة في قطاع النفط بالمجمعات الصناعية في ليبيا.

ومن جانبه أكد نائب وزير الخارجية الياباني على تشجيع الشركات اليابانيه على العودة والاستثمار وسيحث على التعاون والتواصل مع وزارة النفط والغاز وتطوير العلاقة بين الجانبين في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة .

