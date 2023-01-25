مباحثات مع إيطاليا لإنشاء محطة للتخلص من النفايات الطبية

ليبيا الاقتصادية

بحث وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة مع شركة «بروجراما بينتي» الإيطالية منذ عام 2013 لإنشاء محطة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، حسب المواصفات العالمية.

وكلف أبو جناح خلال لقائه ممثلين عن الشركة، وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي بترأس لجنة متابعة وإشراف تفعيل الاتفاقية، على أن تقدّم اللجنة تقريرها بشكل عاجل.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، ومدير إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية، ورئيس قسم المخلفات الطبية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الصحة.