انخفاض للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 26 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 26 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7527 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1894 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8938 دينار، والدولار الكندي 3.548 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2527 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.266 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2939 دينار، والدينار التونسي 1.5481 دينار، والدرهم المغربي 0.4701 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: