#ليبيا تخرج من تصنيف #مؤشر_جودة_الحياة لسنة 2023 للبلدان الافريقية الذي تُصدره مجلة “US News” الأمريكية كل عام.

– #المغرب تصدر التصنيف ليحافظ على صدارته وفق نفس المؤشر العام الماضي، كما حافظ على نفس رتبته العالمية من ضمن 85 بلدا.

– مؤشر المجلة الأمريكية المذكورة يعتمد على دراسة 9 مؤشرات فرعية لتحديد وتصنيف مدى جودة الحياة في البلدان التي تشملها الدراسات.

– الأمر يتعلق بتكلفة العيش الميسرة، وسوق العمل الجيد، والاستقرار الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والمساواة في الدخل، والنظام الصحي المتقدم، والنظام التعليمي الجيد، والظروف الجيدة لإنشاء الأسرة.

– على المستوى القاري، يبقى المغرب الأفضل في هذا المؤشر، متبوعا بـ #مصر التي احتلت المرتبة 54 عالميا، ثم جنوب إفريقيا (المرتبة 60 عالميا)، ورابعا #تونس صاحبة المرتبة 64 عالميا، ثم غانا في المرتبة الخامسة إفريقيا و65. هذا واحتلت #الجزائر صاحبة المرتبة 81 عالميا، المرتبة التاسعة في إفريقيا والثالثة في المغرب العربي.

– مؤشر جودة الحياة التي تنشره كل سنة المجلة الأمريكية، تعتمد عليه العديد من المؤسسات والأفراد، لاختيار الوجهات المفضلة للعيش، كما يعتمد عليه السياح من أجل زيارة البلدان التي تتميز بجودة حياة متقدمة.

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