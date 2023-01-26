ازدحام شديد في معبر رأس أجدير للدخول لتونس رغم افتتاح ممرات إضافية

يشهد معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، اليوم الخميس 26 يناير 2023، ازدحما شديدا ،حيث تصل ساعات انتظار سيارات المواطنين لأكثر من 12 ساعة ، وفوضي في حركة السير، وذلك منذ مساء أمس الخميس، بالإضافة لتواجد مئات الشاحنات المحملة بالبضائع على بعد عدة كيلومترات من المعبر.

وأوضح مصدر من المنفذ الحدودي لتطبيق بكم الإخباري، أن سبب الازدحام هو تدفق المواطنين بشكل كبير للسفر عن طريق البر سواء للعلاج أو السياحة، على الرغم من افتتاح 7 ممرات جديدة في شهر ديسمبر من العام الماضي.