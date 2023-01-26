المركزي: ارتفاع الإسترليني وانخفاض اليورو وثبات الدولار

الوطن| رصد
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، إلى 5.89 دينار، مقابل 5.86 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وانخفض سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، فيما ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، في حين هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار، أمس.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7527 د.ل
|4.7646 د.ل
|4.7408 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1894 د.ل
|5.2024 د.ل
|5.1765 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8938 د.ل
|5.9085 د.ل
|5.8791 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.548 د.ل
|3.5568 د.ل
|3.5391 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3825 د.ل
|3.3909 د.ل
|3.374 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1806 د.ل
|5.1935 د.ل
|5.1676 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4662 د.ل
|0.4674 د.ل
|0.4651 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4803 د.ل
|0.4815 د.ل
|0.4791 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6976 د.ل
|0.6993 د.ل
|0.6958 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.67 د.ل
|3.68 د.ل
|3.66 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.266 د.ل
|1.2692 د.ل
|1.2628 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2939 د.ل
|1.2972 د.ل
|1.2907 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5481 د.ل
|1.5519 د.ل
|1.5442 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.35 د.ل
|0.351 د.ل
|0.349 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4701 د.ل
|0.4713 د.ل
|0.4689 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.688 د.ل
|0.688 د.ل
|0.688 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2527 د.ل
|0.2533 د.ل
|0.2521 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6997 د.ل
|0.7014 د.ل
|0.6979 د.ل
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