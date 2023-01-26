المركزي: ارتفاع الإسترليني وانخفاض اليورو وثبات الدولار

الوطن| رصد

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الخميس، إلى 5.89 دينار، مقابل 5.86 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، فيما ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.75 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، في حين هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار، أمس.

وتاليا أسعار العملات: