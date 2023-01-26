إحالة منحة شهر أغسطس لحسابات الطلبة الليبيين الدارسين في كندا

أعلنت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم، أمس الأربعاء 25 يناير 2023، بأنه قد تم إحالة معاملة المنح الشهرية المحالة من المكتب الكندي للتعليم الدولي لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، بعد إتمام المراجعة والإفراج من ديوان المحاسبة، وذلك لاستكمال باقي إجراءات إحالته إلى حساب المكتب الكندي للتعليم الدولي CBIE.

وأوضحت الإدارة في بيان لها بأنها قد قامت بالإيعاز للمكتب الكندي ببدء إحالة المنح لحسابات الطلبة، حيث تم إحالة منحة شهر أغسطس لحسابات الطلبة، وجاري العمل على إتمام استكمال إحالة بقية المنح الدراسية لحسابات جميع الطلبة الدارسين بساحتي أمريكا وكندا.