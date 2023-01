السفيرة البريطانية ترفض الاتهامات بوجود مصالح وأهداف خلف لقاءاتها المتكررة مع محافظ المصرف المركزي

رفضت السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كارولين هورندال” الاتهامات بوجود مصالح وأهداف بريطانية تقف خلف لقاءاتها المتكررة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مشيرة إلى أن المصرف المركزي مؤسسة ليبية مهمة وتضطلع بدور حيوي في استقرار وازدهار البلاد، ولذلك فإن السفارة البريطانية تحتفظ بعلاقات جيدة معه.

وقالت “هورندال” خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”: “نحن نتعامل مع المؤسسات وليست لدينا مصلحة راسخة مع الأفراد، ولا نتعامل معهم بشكل أكثر أو أقل من المؤسسات الليبية الأخرى”، مضيفة بأنها تعمل كذلك مع مؤسسات ليبية مثل ديوان المحاسبة للتحقيق في قضايا فساد مالي وملاحقة بعض الشخصيات المتورطة بهذه النوعية واسترجاع الأموال التي هرّبوها.

وبخصوص الانتقادات الموجهة لبلادها بشأن الانحياز لتيار الإسلام السياسي؛ أكدت السفيرة البريطانية بأن هذه الادعاءات غير صحيحة، موضحة بأن المملكة المتحدة لا تنشر أي آيديولوجيا معينة في ليبيا، ولكنها تشجع جميع الأطراف على الانخراط في حوار سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية.

