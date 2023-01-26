وزارة النفط تناقش مع اليابان الاستثمار في المواقع المستكشفة وإنشاء مصافي التكرير

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أمس الأربعاء 25 يناير 2023، بالعاصمة طرابلس ،اجتماعا مع نائب وزير خارجية اليابان و المدير العام لإفريقيا والشرق الأوسط كانسوكي ناغوكا، لمناقشة تطوير العلاقة مع الشركات اليابانية للاستثمار في المواقع المستكشفة وإنشاء مصافي التكرير.

كما تم مناقشة إمكانية الاستثمار في استغلال الطاقات البديلة لمعدات التشغيل، و توطين بعض الصناعات لإنتاج المعدات وقطع الغيار المستخدمة في قطاع النفط بالمجمعات الصناعية في ليبيا.