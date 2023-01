الوزيران “أبوهيسة وعون” يبحثان توطين صناعة معدات ومواد النفط والغاز في ليبيا

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد أبوهيسة” مع وزير النفط والغاز “محمد عون” توطين صناعة معدات ومواد النفط والغاز في ليبيا من خلال توظيف الإمكانيات بالمصانع الوطنية العامة والخاصة وعقد شراكات استثمارية مع الموردين والمصنعين العالميين.

وتناول الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الصناعة والمعادن بطرابلس سبل توطين صناعة معدات ومواد النفط والغاز لتعويض الاستيراد من الخارج، إضافة إلى خلق فرص عمل ووظائف للكوادر الليبية المتخصصة ونقل التقنية في مجال تصنيع المواد والمعدات.

وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الصناعة والمعادن فقد أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل لإنجاز برنامج عمل مشترك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الوطني.

