خاص..صدى تنشر تقرير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي الخاص بمعدل التضخم.. تابع تفاصيله

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي بخصوص التضخم حيثتشير البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط – مصلحة الإحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال عام 2022ليسجل 288.3 نقطة بزيادة قدرُها 12.6 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 275.7 نقطـة خِـلال العام السابق 2021، لِيُسجل معدل التضخم نسبة (4.6%).

حيث سـجـــل معـــدل التضخم خلال عام 2022 (على أساس سنوي) إرتفاعاً في كل المجموعات السلعية، كان أبرزها كما يلي :

– إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.9%.

– إرتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 7.0%.

– إرتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 4.4%.

– إرتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3%.

– إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرىبنسبة 3.9%.

حيثُ بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية327.8 نقطة بزيادة قدرُها 13.8 نقطة، أي ما يُعادل 4.4%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 264.7نقطة أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة ما يُعادل 0.2%، وكذلك سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية434.6 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.0 نقطة ما يُعادل 4.3%.

كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 191.3 نقطة، بزيادة ملحوظة قدرُها 14.0 نقطة، ما يُعادِل 7.9% ،وكذلك ارتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار12.7 نقطة ليُسَجِّل 365.9 نقطة، أي ما يُعادِل 3.6%، وأما مجموعة الصحةفقد سجل الرقم القياسي 348.8 نقطة، بزيادة قدرُها 11.2نقطة، أي ما يُعادل 3.3%.

وكما سجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتِفاعاً مقدارُه 13.8 نقطة ليصل إلى 209.7 نقطة أي ما يُعادل 7.0%، ومجموعة الاتصالاتأيضاً أرتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.7 نقطة، ليُسَجِّل 83.9 نقطة، أي بارتفاع مقداره 0.8%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة لمجموعة الترفيه والثقافة 207.9، أي بارتفاع قدره 3.1 نقطة ما يُعادل 1.5%، كما سجل الرقم القياسي لمجموعة التعليم ارتِفاعاً مقدارُه 0.6نقطة ليصل إلى 380.6 نقطة، أي ما يُعادل 0.2% وبالنسبة لمجموعة المطاعم والفنادق فقد أرتفع الرقم القياسي أيضاً مُسَجِّلاً 347.1 نقطة، أي بزيادة قدرُها 5.0 نقطة وما نسبتهُ 1.5%، وكذلك مجموعة السلع والخدماتالأخرى التي شَهِدت ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 11.4 نقطة، مُسَجِّلاً 300.7 نقطة أي بزيادة بلغت 3.9%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية