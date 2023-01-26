جولة تفتيشية للرقابة على الأغذية والأدوية البيضاء لعدد من المحلات داخل المدينة 

البيضاء 26 يناير 2023 (وال) _ قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، اليوم الخميس رفقة أعضاء من جهاز الحرس البلدي بالمدينة، بحملة تفتيشية على عدد كبير من المحال في نطاق بلدية البيضاء.

وشملت الحملة التفتيشية، التي كانت برئاسة المهندس عادل سعد، مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، عدد من كبير المطاعم والمقاهي، الواقعة داخل مدينة البيضاء، ومن خلال الجولة، ضبط مفتشو الأغذية كمية كبيرة من اللحوم الحمراء، ولحم دجاج غير صالحة للاستهلاك البشري، في عدد من المطاعم حيث تم مصادرتها من قبل الحرس البلدي.

هذا وقال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء، المهندس عادل سعد، لوكالة الأنباء الصليبية: أن هذه الحملة هي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، وستكون هناك حملات أخرى كثيرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، هدفنا هو حماية وصحة المواطن.

وأضاف: تم خلال هذه الجولة إقفال عدد من المطاعم بالشمع الأحمر من قبل جهاز الحرس البلدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. (وال _ البيضاء) أ س

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