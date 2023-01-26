الاقتصاد تبحث مع حماية المستهلك التعاون لكشف المخالفات التجارية في الأسواق الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الأربعاء 25 يناير 2023 مع رئيس منظمة الرقيب لحماية المستهلك وائل الصغير، بمقر الوزارة بطرابلس سُبل التعاون المشترك لحماية حقوق المستهلك ورفع مستوى جودة الخدمات ،و الاستعداد لإحياء فعاليات اليوم العالمي لحماية المستهلك خلال شهر مارس القادم.

وحث الحويج على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيش المستمر للتأكد من عدم وجود مخالفات تجارية بالأسواق الليبية.

يشار إلى أن أسعار السلع الأساسية فما فيها المواد الغذائية، واللحوم الحمراء والبيضاء، وبعض أنواع الخضروات، تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار ،وذلك قبل أقل من شهرين على استقبال شهر رمضان المبارك.