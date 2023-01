إدارة البحوث والاحصاء بالمركزي تكشف لتبادل حول نشرها للتقرير عن الرقم القياسي لاسعار المستهلك والتضخم للعام 2022

إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي تكشف “لقناة تبادل” اليوم الخميس، حول التقرير الذي نشرته، عن الرقم القياسي لاسعار المستهلك والتضخم للعام 2022، واوضح التقرير بأن تشير البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط مصلحة الاحصاء والتعداد إلى أن رقم القياسي العام لاسعار المستهلك قد ارتفع خلال عام 2022 ليسجل 288.3 نقطة بزيادة قدرها 12.6 نقطة على أساس سنوي، في مقابل 275 نقطة خلال العام 2021، ليسجل معدل التضخم بنسبة 4.6‎%.

وبين التقرير تحليل اتجاهات الاسعار في المجموعات السلعية خلال العام 2022 بأن سجل معدل التضخم على أساس سنوي ارتفاعاً في كل المجموعات السلعية، والذي شهد ارتفاع في أسعار مجموعة السكن والكهرباء والماء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.9‎%، فيما وصل اسعار مجموعة النقل بالارتفاع بنسبة 7.0‎%, كما ارتفعت اسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3‎%، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار مجموعة السلع والخدمات الاخرى بنسبة 3.9‎%.

وأوضح التقرير الذي نشرته إدارة البحوث بالمركزي بأن بلغ الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية 327.8 نقطة بزيادة قدرها 13.8 نقطة، أي مايعادل 4.4‎% ، وسجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 264.7 نقطة أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة ما يعادل 0.2‎%.

وأضاف التقرير بأن سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 434.6 نقطة أي بارتفاع قدره 18.0 نقطة مايعادل 4.3‎%، حيث ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى وسجل 191.3 نقطة بزيادة قدرها 14.0 نقطة مايعادل 7.9‎%، كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الاثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 12.7 نقطة ليسجل 365.9 نقطة اي مايعادل 3.6‎%.

وأشار التقرير بأن مجموعة الصحة سجل بها رقم القياسي 348 نقطة بزيادة قدرها 11.2، أي مايعادل 3.3‎%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة النقل ارتفاعًا مقداره 13.8 نقطة ليصل إلى 209.7 نقطة اي مايعادل 7.0‎%، ومجموعة الاتصالات ارتفع فيها الرقم القياسي بمقدار 0.7 نقطة ليسجل 83.9 نقطة أي بارتفاع يقدر ب 0.8‎%‎، وسجل الرقم القياسي لمجموعة الترفيه والثقافة 207.9 نقطة أي بارتفاع قدره 3.1 مايعادل 1.5‎%، حيث سجل الرقم القياسي لمجموعة التعليم ارتفاع مقداره 0.6 نقطة ليصل إلى 380.6 نقطة أي مايعادل 0.2‎%.

كما أوضح التقرير بأن ارتفع الرقم القياسي لمجموعة المطاعم والفنادق مسجلا 347.1 نقطة، أي بزيادة قدرها 5.0 نقطة بنسبة 1.5‎%، وشهدت مجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفاعا في الرقم القياسي مقداره 11.4 نقطة مسجلاً 300.7 نقطة اي بزيادة بلغت 3.9‎%.

