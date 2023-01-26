خاص.. الأريج ترد على الصحة بعد اتهامها بالاستحواذ على قيم مالية بأسماء المرضى

تحصلت صدى الاقتصادية حصريًا على مراسلة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة “سعد الوكيل” إلى مدير شركة الأريج للخدمات الطبية “الهادي قريصة”، بشأن موافاتهم بأخر وديعة تم استلامها في سنة 2021 وتسوية إقفالها .

وأضاف في المراسلة بأنه في انتظار الرد عن التقرير المحال إليهم في ذات السنة والذي تبين فيه استحواد الشركة على قيم مالية بأسماء مرضى لم يتلقوا العلاج داخل المصحات بعد التحقق من جوازات سفرهم كما مرفق في التقرير ، إضافة للمرضى الذين تعارض تاريخ مغادرتهم من المصحات حيث وُجد اسمائهم في المنظومة العلاجية سارية المفعول وتحميل قيم مالية عنهم وهم في الواقع ملفاتهم العلاجية تم اقفالها من سنوات .

وفي ذات السياق وردًا من مدير شركة الأريج في مراسلة إلى وكيل الوزارة ذكر فيها بأن كل المعلومات التي ذكرت في كتابه عارية عن الصحة وأنهم على استعداد لموافاتهم بأي معلومات يطلبونها بكل شفافية .

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